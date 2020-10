빅히트 히트 못해도…공모주 줄상장 대기중

기업 18곳 상장 줄줄이 대기중…올해 상장 기업 중 74%가 3분기에 몰려

빅히트 흥행 부진에 공모주 열풍 '끝물' 우려도 나와

[아시아경제 이민우 기자] 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 200,500 전일대비 57,500 등락률 -22.29% 거래량 4,504,395 전일가 258,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]또다시 고점 근처서 꺾인 코스피…'2400의 벽'[특징주]빅히트, 오후 낙폭 확대…20% 하락해 20만원 초반대추락하는 엔터 빅3…빅히트發 히트는 일장춘몽? close 엔터테인먼트 주가가 예상외로 부진했지만 여전히 상장을 준비하는 기업은 줄줄이 대기중이라 공모주 열풍이 지속될지 주목된다.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 다음 달까지 코스피 또는 코스닥 상장을 목표로 증권신고서를 제출하고 수요 예측과 일반 청약 일정을 확정한 기업은 18곳이다.

바이브컴퍼니가 오는 19∼20일에, 위드텍과 센코가 20∼21일에 각각 일반 투자자 대상 청약을 거쳐 이달 말 코스닥시장 상장을 앞두고 있다. 이미 일반 청약을 마친 피플바이오는 오는 19일 코스닥에 입성한다. 미코바이오메드도 22일 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장한다.

다음 달에는 교촌에프앤비와 명신산업이 코스피 시장에 진입한다. 각각 11월 3∼4일, 11월 12∼13일에 일반 청약을 받는다. 티앤엘, 소룩스, 포인트모바일, 클리노믹스, 알체라, 모비릭스, 고바이오랩, 네패스아크, 퀀타매트릭스, 하나기술, 제일전기공업 등도 11월 중 코스닥 상장 예정이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격으로 폭락한 증시가 회복하면서 하반기 신규 상장 기업이 줄잇는 모양새다. 올해 코스피와 코스닥 시장에 상장한 기업 46곳 중 74%(34곳)이 3분기에 상장했다. 상장 관련 심사 결과를 기다리는 업체도 수십곳이다.

역대 최대 청약 증거금 기록이 수 차례 경신되는 등 기업공개(IPO) 열풍이 불었지만 상장 후 주가 성적표는 희비가 엇갈리고 있다. 지난달 초 이후 상장한 새내기 공모주 11개 종목 중 5개 종목이 공모가 대비 주가가 하락했다. 이달 중 코스닥 상장을 추진한 파나시아는 지난달 기관 투자자 수요예측 후 상장을 철회하기도 했다.

특히 하반기 IPO 최대어로 꼽힌 빅히트엔터테인먼트 예상 밖의 부진을 보이자 공모주 시장에도 불안감이 커지는 모양새다. 상장 첫날 '따상(시초가 2배 공모가 형성 후 상한가)'로 마감한 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 1,500 등락률 +0.99% 거래량 486,968 전일가 152,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 SK바이오팜, 외국인 1000주 순매도… 주가 2.63%SK바이오팜, 주가 14만 8500원.. 전일대비 -2.94%[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 과 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 45,850 전일대비 450 등락률 -0.97% 거래량 899,954 전일가 46,300 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락카카오게임즈, 외국인 7000주 순매수… 주가 0.76% close 와 달리 첫날부터 시초가 아래로 마감한 것이다. 코로나19 상황에서도 소속 아이돌그룹 방탄소년단(BTS)이 세계적인 인기를 이어가고 있었음에도 주가가 부진하자 일각에선 빅히트 이후부터 공모주 열풍이 '끝물'에 다다랐다는 우려도 나올 정도다.

