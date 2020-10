[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 18일 문재인 정부의 장관들을 향해 “법치 대란 일으킨 장관, 경제 대란 일으킨 장관, 부동산 대란 일으킨 장관, 외교 대란 일으킨 장관, 복지 대란 일으킨 장관, 공중급유기가 자가용 인양 타고 다닌 추방부 장관”이라고 비판했다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “이들이 두꺼운 얼굴로 뻔뻔하게 국정 감사장에서 더 뻔뻔한 윗사람 믿고 설치는 계절”이라며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “나라가 온통 대란에 휩싸여도 굴러가고 있는 것을 보면 대한민국도 이젠 시스템화된 대단한 나라라는 생각도 드는 요즘”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr