매직마이크로는 미국 클라우드 관리 서비스 업체 '몬순 블록체인 스토리지' 주식 587만4980주(취득 후 지분율 20%)를 338억7000만원에 유상증자 참여를 통한 신주(우선주) 취득 방식으로 취득하기로 했던 결정을 철회하기로 했다고 16일 공시했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr