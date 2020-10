[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)이 오는 23일까지 농업기술센터에서 귀농·귀촌인 영농기초 기술 교육생 40명을 모집한다.

16일 영광군에 따르면 이번 교육은 귀농·귀촌인들에게 체계적인 기초 영농기술 교육과 농업정보를 제공해 성공적으로 농업, 농촌에 정착할 수 있도록 매년 농업인들의 뜨거운 관심 속에 운영되고 있다.

교육일정은 오는 27일부터 내달 25일까지로 매주 2회 화·수요일에 총 10회 추진된다.

교육내용은 고추재배기술교육, 양봉기술교육, 명품인생 필수아이템, 스마트폰 SNS 활용하기 등 알찬 내용으로 진행될 계획이다.

신청대상은 군에 거주하는 귀농·귀촌인 및 신규 농업인으로, 접수방법은 오는 30일까지 농업기술센터 홈페이지에 신청서를 작성해 방문 접수 하면 된다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr