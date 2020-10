무진장소방서, 가을철 산악사고 주의당부

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 무진장소방서(서장 박덕규)는 15일, 전국적으로 가을철 단풍이 절정을 맞는 10월에 등산객이 증가하며 각종 안전사고도 잇따르고 있어 각별한 주의를 당부했다.

무진장소방서에 따르면 최근 3년간(2017년~2019년) 도내 산악사고 구조활동 건수는 1,493건(무진장소방서 관내 337건)이 발생했다.

산행 중 길을 잃는 등 일반조난이 83건(24.6%)으로 가장 많았고, 그 다음으로 실족 또는 추락, 무리한 산행으로 인한 개인질환 등 순이었으며, 월별로는 단풍이 드는 10월에 가장 많이 발생한 것으로 나타났다.

지난 1일 추석에 진안군 상전면 고산골에서는 버섯을 따러간 70대 A씨(74세.남)가 사망했으며, 3일에는 무주군 부남면 지장산에서 추락한 B씨(남.82세)를 다발성골절 등 중증외상으로 소방헬기로 병원으로 이송조치 했다.

이 같은 산악사고를 예방하기 위한 예방수칙은 ▲ 산행 전 준비운동 ▲ 상비약 등 필요물품 준비 ▲ 버섯 등 임산물 채취를 위하여 등산로 벗어나지 않기 ▲ 2인 이상 함께하기 ▲ 충분한 수분섭취 ▲ 일몰 2시간 전 하산하기 등이다.

허권철 방호구조과장은 “산악안전사고를 예방하기 위해서는 철저한 사전준비와 기본적인 안전수칙 준수가 중요하다.”며“ 안전한 산행을 위해 산악안전대책 추진에 만전을 기할 것”이라고 말했다.

