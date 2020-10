김선갑 광진구청장, 2020 자치발전 대상 수상

지역가치 높이는 도시계획, 지속가능한 일자리 창출 등 지역 발전 기여... 아이디어 뱅크, 건강밥상 이끄미, 찾아가는 동물훈련사 등 특색있는 정책 추진

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 13일 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 ‘2020 대한민국 자치발전 대상’에서 기초자치부문 대상을 수상했다.

사단법인 한국자치발전연구원이 주관, 한국지방자치학회가 후원하는 이번 대회는 지방자치발전에 기여한 단체장을 선정, 그 성과를 알리기 위해 마련됐다.

평가부문은 ▲지역사회복지사례 ▲지역공동체활성화사례 ▲지방자치 관련 수범사례 등 3개 부문으로, 다양한 지방자치발전 사례에 대해 전문가 평가를 통해 수상자를 선정한다.

김선갑 광진구청장은 지난해 12월 ‘광진구 미래발전을 위한 도시계획 용역’을 완료, 구의역 일대가 서울시 ‘중심 시가지형 도시재생 사업’에 최종 선정되는 등 지역가치를 높이는 도시계획을 추진했다.

또, 세대 맞춤형 일자리를 창출하고, 사회적경제 생태계 구축하는 등 지속가능한 일자리 창출과 지역경제 활성화에 앞장섰다.

이 밖에도 광진복지재단을 출범, 그물망 복지 체계를 구축, 코로나19에 선제적·차별적으로 대응하는 등 다방면으로 구민을 위해 활동한 공적을 인정받았다.

특히, ‘민관협치 동행테이블’, ‘협치한마당’ 등을 통해 지역 주민과의 소통창구를 열고 저출산 해결을 위한 인식개선 프로그램 추진, 아이디어 뱅크 운영 등 광진구만의 특화정책을 펼쳐 높은 평가를 받았다.

더불어 ▲건강밥상 지도자 주부특공대 ‘이끄미’ ▲찾아가는 반려동물 훈련사▲폐지수집 어르신 단가차액 지원 ▲차량 진입 금지선 설치 등 전국 최초 사업을 이끌어내 지방자치단체의 수범사례로 뽑히기도 했다.

김선갑 광진구청장은 “이번 수상은 광진구의 지방자치 발전을 위해 민관이 함께 노력한 성과라고 생각한다”며 “앞으로도 적극적인 소통행정을 바탕으로 구민들의 공감을 얻을 수 있는 실용적이고 유익한 사업을 추진해 모두가 함께 행복한 광진을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr