이용섭 시장, 광주YMCA재단으로부터 감사패 받아

일자리창출·지역경제 활성화 공로 인정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장은 13일 광주YMCA 100주년을 맞이해 청년일자리창출과 지역경제 발전에 기여한 공로로 광주YMCA재단으로부터 감사패를 받았다고 밝혔다.

이 시장은 ▲㈜광주글로벌모터스 합작법인 설립, 제1호 상생형지역일자리 사업선정 등 광주형 일자리 성공 ▲국가 인공지능 산업융합 집적단지 착공, 빅데이터 센터 구축, 40여 인공지능 관련 기업과의 업무협약 등 인공지능 중심도시 광주만들기 ▲경제자유구역 선정 등을 적극 추진해 왔다.

특히, 코로나19에 선제적으로 대응해 안전광주를 지키고 지역경제의 어려움을 지원하기 위해 9차례의 민생안정대책을 마련하는 등 코로나19로부터 광주공동체 안전을 지키는 데에 최선을 다한 것으로 광주YMCA재단은 평가했다.

이용섭 시장은 “변화와 혁신을 통해 광주 발전과 시민의 행복지수 제고에 큰 역할을 해 온 광주 YMCA 100주년을 진심으로 축하한다”며 “광주 대표 시민사회운동단체인 YMCA와 함께 시민의 삶을 바꾸고 광주를 글로벌 선도도시로 발전시켜 나가는데 지역 역량을 모아나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr