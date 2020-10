그린플러스, 100% 무상증자 결정…"주주가치 제고"

[아시아경제 유현석 기자] 그린플러스 그린플러스 186230 | 코스닥 증권정보 현재가 22,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,150 2020.10.13 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 그린플러스, 농촌진흥청 연구과제 2건 주관기관 선정그린플러스, 비대면 양압식 선별 진료소 특허권 취득그린플러스, 분기 매출 65% 증가…"정부 스마트팜 혁신밸리 본격 수혜" close 는 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자를 결정했다고 13일 밝혔다.

이번 무상증자로 발행되는 신주는 총 476만3871주다. 무상증자 완료 후 그린플러스의 총 발행주식 수는 기존 484만3871주에서 960만7742주로 증가한다. 신주 배정 기준일은 오는 27일이다.

그린플러스 관계자는 “현재 스마트팜 수출 사업 등 재무구조가 안정화되고 있는 반면 낮은 유통주식수로 인해 회사가 저평가 된 측면이 있어 무상증자를 결정했다”며 “이번 무상증자를 통해 주가의 유동성을 확보하고 주주가치 제고를 통해 주주친화적인 기업이 될 것이다”라고 전했다.

최근 그린플러스는 농촌진흥청의 ‘스마트팜 테스트 구축’ 연구 과제 2건에 선정됐다. 과제 선정으로 회사는 국책 과제비로 총 48억 원을 투자받으며, 이를 통해 ‘첨단 디지털 온실 테스트베드 구축 연구’와 ‘고품질 포도 생산용 사계절하우스 테스트베드 구축 연구’를 진행한다.

그린플러스는 국책 과제를 통해 ICT 기반 국산 스마트 기자재의 통합 운영으로 사계절 안정생산시스템을 확립할 예정이다. 향후 국내 시설농가의 생산성 향상과 첨단온실 장비와 고품질 생산기술을 결합한 한국형 온실 플랜트의 수출에 기여하게 된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr