경기교육청, 학생인권조례 10주년 기념 포럼 열린다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 학생인권 조례 제정 10주년을 맞아 학교인권과 인간공존을 주제로 한 포럼을 개최한다.

경기교육청은 오는 31일 전국 최초로 제정ㆍ공포한 경기도 학생인권 조례 10주년을 맞아 지난 학생인권 10년을 돌아보고 모두가 함께 존중하는 학교인권 문화 실현을 위해 '미래사회 학교인권과 인간 공존'을 주제로 한 비대면 온라인 특강 포럼을 개최한다고 13일 밝혔다.

이날 포럼은 학생인권 주제의 그래피티 라이브페인팅 퍼포먼스 영상 감상으로 시작해 1, 2부로 나눠 진행된다.

1부는 '미래사회 학교인권을 위한 국가 역할과 정책 비전'을 주제로 중앙대학교 김누리 교수가 특별 강연에 나선다.

2부는 미래사회 학교 역할 전망과 공존, 포용의 교육정책 방향, 미래사회 공존, 포용의 가치 실현 등을 주제로 강의가 이어지고, 교장ㆍ교사ㆍ학생으로 구성된 패널과 참여자들의 질의ㆍ응답 순으로 진행된다.

신청은 13일부터 28일까지 온오프믹스(onoffmix.com) 플랫폼을 통해 가능하다. 접수가 완료되면 신청자에게 행사 중계 웹페이지 주소를 별도 안내하게 된다.

포럼이 끝나면 포럼 영상은 인권교육 자료로 활용할 수 있도록 웹페이지에 탑재ㆍ공유할 계획이다.

김인욱 경기교육청 학생생활인권과장은 "경기도 학생인권 조례 시행 이후 지난 10년 동안의 학생인권 증진 성과를 바탕으로 앞으로의 10년은 학생인권을 넘어 교육공동체 모두가 인권을 중시하는 학교인권으로의 개념 확장이 필요하다"며 "이번 포럼이 미래사회 학교인권 실현에 관한 고민의 출발점이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr