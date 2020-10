[아시아경제 김봉주 기자] 배우 엄태웅의 아내인 무용가 윤혜진이 발레하는 딸의 모습을 공개했다.

윤혜진은 12일 자신의 SNS에 '"언닌 왜 지온이 발레 안시키세요?"…"저래서요..." #죽상(엄마가 #챠아쿠건드리네 #돈타취미)'라고 올려 웃음을 자아냈다.

함께 공개한 영상에는 무용복을 입고 바닥에 앉아있는 지온이 담겼다. 지온은 울 듯한 표정을 짓다가 결국 바닥에 '벌러덩' 누워버린다.

한편 윤혜진은 엄태웅과 2013년 1월 결혼해 같은 해 6월 딸 엄지온 양을 얻었다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr