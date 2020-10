[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 12일 오전 8시 반에 구청 기획상황실에서 부서장들과 함께 사회적 거리두기 ‘강화된 1단계’ 관련 긴급 대책회의를 가졌다.

12일부터 수도권 사회적 거리두기가 ‘강화된 1단계’로 완화됨에 따라 공공시설 운영 재개 등 대응방안에 대해 논의했다.

채 구청장은 구민분들 불편함 없도록 관내 공공시설의 단계적 운영재개를 실시하되 방역조치는 한층 강화해 진행할 것을 당부했다.

아울러 코로나19 재확산에 대히반 철저한 방역과 선제적 대응으로 구민의 생명과 안전 지켜내겠다고 말했다.

