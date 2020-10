조정래 "이영훈은 신종 매국노…日 유학 다녀오면 무조건 친일파 돼"

'등단 50주년 기념 기자간담회'서 발언

"친일파 단죄하지 않으면 나라 미래 없다"

"반민특위 부활시켜야" 주장도

[아시아경제 임주형 기자] 조정래(77) 작가가 자신의 소설 '아리랑'을 '역사적 사실과 맞지 않는다'는 취지로 비판했던 이영훈 이승만학당 이사장에 대해 "그의 말은 다 거짓말"이라고 반박했다.

조 작가는 12일 서울 중구 세종로 한국프레스센터에서 열린 '등단 50주년 기념 기자간담회'에서 "이영훈이라는 사람이 내 책에 대해 욕하는데, 신종 매국노이고 민족 반역자"라고 이같이 주장했다.

이 이사장은 앞서 지난 2007년 계간 '시대정신'에 기고한 논문 등에서 조 작가의 소설 아리랑에 대해 "'역사학 텍스트'로 분석한 결과 자격과 함량 미달이었다"라고 비판한 바 있다. 당시 이 이사장은 소설에 대해 "일종의 광기, 학살의 광기와 거꾸로 통하는 광기로 가득 찬 소설"이라며 소설이 제시한 연대기적 사실이 대부분 실제 사실과 동떨어져 있다고 지적했다.

이에 대해 조 작가는 "내가 쓴 역사적 자료는 객관적이다. 국사편찬위원회에서 발행한 자료와 진보적 의식을 가진 사람들이 쓴 책을 중심으로 한 명확한 자료"라고 반박했다.

그러면서 "저는 소설 '태백산맥'에서 500가지 넘게 국가보안법을 위반했다고 고발당했고, 11년간 조사를 받은 뒤 완전 무혐의 판정이 난 경험이 있다"며 "그 경험으로 '아리랑'을 쓸 때는 더 철저하게 자료를 조사했다"고 강조했다.

이날 조 작가는 '친일 청산'을 강조하기도 했다. 조 작가는 "반민특위는 민족정기를 위해 왜곡된 역사를 바로잡고자 반드시 부활시켜야 한다"며 "친일파를 전부 단죄하지 않으면 이 나라의 미래가 없다"고 말했다.

이어 "토착 왜구라고 부르는 일본 유학파, 일본 유학을 다녀오면 무조건 친일파, 민족 반역자가 된다"며 "일본의 죄악에 대해 편들고 역사를 왜곡하는 자들을 징벌하는 법 제정 운동이 벌어지고 있다. 제가 '아리랑'을 쓴 작가로서 적극적으로 나서려고 한다"라고 덧붙였다.

한편 조 작가는 지난 1970년 '현대문학'으로 등단했다. 그는 대하소설 3부작인 '태백산맥', '아리랑', '한강' 등을 집필하면서 대중에 이름을 알렸다.

이 가운데 아리랑은 전북 김제평야부터 하와이 사탕수수 농장, 러시아와 중앙아시아 등 방대한 공간적 배경을 중심으로, 구한말부터 해방기까지 일제 수탈과 강제 징용 등으로 핍박받은 농민들의 애환을 그리고 있다.

