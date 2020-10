민형배 의원 “증권사 투자 수도권에 77% 집중”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국내 상위 20개 증권사의 중소 및 벤처기업 투자의 77%가 수도권에 쏠린 것으로 나타났다. 본점 및 지점도 수도권에 집중돼 금융인프라의 격차가 수도권과 지방간 경제격차에 일조하고 있다는 지적이다.

12일 민형배 국회의원(더불어민주당·광주 광산구을)이 금융감독원에서 제출받은 증권사 자본 상위 20곳 중소·벤처 투자현황 자료에 따르면 지난 6월 말 기준 중소기업에 대한 투자 1845억 중 1433억인 77.7%가 수도권에 집중된 것으로 확인됐다. 벤처기업의 경우에는 총 투자 2103억 중 1638억(77.9%)가 수도권에 집중됐다.

이러한 경향은 연도별로 심해지는 추세다, 지난 2015년의 경우에는 전체 중소기업 투자 577억 중 70%인 405억원이 수도권에 집중됐고, 벤처기업 투자금액 223억 중 164억인 73.9%가 수도권에 투자됐다.

중소기업과 벤처기업에 대한 대출 현황을 살펴보면, 지난 6월 말 기준 중소기업 대출 총 2558억 중 수도권에 71%인 1815억 원이 집중됐다. 반면 광주의 경우 중소, 벤처에 대한 투자가 31억 원으로 전체의 0.8%, 전남은 60억으로 1.5%에 불과했다.

대출 규모 뿐 아니라 금융인프라에 있어서도 수도권과 지방의 격차는 컸다. 상위 20곳의 증권사 중 19곳은 본점이 서울에 위치했고 단 1곳만 부산에 위치했다. 지점의 경우에도 전체 지점 905개 중 수도권에 59.1%인 535개가 위치한 것으로 나타났다.

문제는 이러한 금융인프라와 자금지원의 수도권 쏠림의 수도권과 지방간의 부의 격차를 심화시키는 데 일조하고 있다는 것이다.

지방의 투자 인프라 부족으로 중소·벤처기업이 수도권으로 떠나게 되면, 수도권과 지방 간 투자 격차가 더욱 벌어질 수밖에 없고 이는 지역경제 및 일자리에도 같은 격차를 유발할 수 있다.

또 증권사 지점과 전문 인력이 수도권에 몰려있어, 지방에 거주하는 투자자는 투자 관련 정보나 상품 가입에 비교적 어려움을 겪고 있다.

민 의원은 “지방에서 사업을 하고 싶어도 금융인프라 격차로 인해 투자를 받기 어려워 어쩔 수 없이 수도권에서 창업할 수밖에 없는 악순환이 지속디고 있다”며 “지역에 금융 인프라를 깔아야 지역의 산업경쟁력이 키워지고 일자리가 늘어나 국가 균형발전으로 이어지는 선순환의 고리가 만들어질 것”이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr