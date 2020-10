당뇨병 환자 매년 증가, 5년간 1723만 명

20대 당뇨병 환자, 5년 새 51.4% 증가



당뇨병 합병증 검사, 건강검진 항목에 없어

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 당뇨병으로 진단을 받은 환자가 해마다 급증하는 것으로 나타났다. 당뇨병은 초기에 특별한 건강 이상 증상이 없고, 발생하더라도 가벼운 피로감으로 느끼기 때문에 그냥 지나치기 쉬운 질환이다.

더불어민주당 김원이 의원(국회 보건복지위원회, 전남 목포시)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 5년간 당뇨병으로 진료를 받은 국민은 전체 1723만 명, 진료비만 12조 7000억 원을 지출한 것으로 나타났다.

최근 5년간(2015∼2019년) 당뇨병으로 진료받은 환자는 253만 명에서 322만 명으로 69만 명(27.7%)이 급증했으며, 진료비는 같은 기간 약 1조 8000억 원에서 9000억 원(50.6%) 이상 늘어난 약 2조 7000억 원이었다.

당뇨병 진료 환자는 남성이 여성보다 매년 많았으며, 50대 이후 연령층이 가장 많았다. 지난해 기준, 50대 이상 당뇨병 환자는 274만 명으로 전체 연령층의 85%를 차지했다.

주목할 점은 최근 5년간 당뇨병 환자의 20대 증가율이 크게 늘었다는 것이다. 20대 당뇨병 환자는 연간 약 11%씩 증가세를 보이며 5년간 51.4%의 가장 높은 증가율을 보였다.

하지만 당뇨병을 조기에 검진하고 예방할 수 있는 건강검진 수검률은 지난해 기준 2000만 명 대상자 중 1618만 명(75%)으로 다소 낮게 나타났다. 그중 생활능력이 어려운 의료급여수급권자는 절반에도 못 미치는 38%의 수검률로 총 63만 명 중 24만 명만이 검사를 받았다.

당뇨병은 당뇨성 합병증 유발로 생명의 위협까지 줄 수 있는 질병이지만, 합병증에 대한 정보 부족과 현재 당뇨성 합병증 검사가 국가건강검진 항목에 포함돼 있지 않아 경제적인 부담으로 당뇨병 환자의 건강검진 수검률이 낮은 것으로 보고 있다.

김원이 의원은 “당뇨병은 완치까지 꽤 오랜 시간이 걸리며 합병증까지 유발할 가능성이 많은 질병임에도 건강검진 수검률은 여전히 낮다”면서 “국가 차원에서 국가건강검진 제도에 당뇨병 환자를 위한 선별검사항목을 포함하는 등의 보건당국의 지원방안이 필요하다”고 강조했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr