‘1일 1만보 1만원 기부’ 대전시 기부 챌린지 추진

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 ‘하루 만보 혼자걷기 기부 챌린지’를 추진한다. 챌린지는 대전 도심의 허파인 대전천·유등천·갑천 등 3대 하천을 활용해 걷기 좋은 건강도시를 만든다는 취지로 기획됐다.

12일 시에 따르면 챌린지는 시, 하나은행 충청영업그룹, 대전사회복지공동모금회 등 3개 기관의 협력사업으로 추진된다.

3000명이 하루에 만보를 걸으면 하나은행 충청영업그룹에서 3000만원을 대전사랑복지공동모금회에 기탁해 저소득층 가정의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 심리지원에 사용하는 방식이다.

3000명은 1명이 하루에 만보를 걷고 챌린저 2명을 지명하는 형태로 채워진다. 단 사회적 거리두기를 위해 챌린지 참가자는 마스크를 쓰고 혼자 걸어야하며 참가자는 하루 100명을 넘지 않도록 한다.

특히 올해는 기부 챌린지로 행사를 진행하기 때문에 1인 1회 참가할 수 있으며 챌린저로 지명된 3000명만 참여가 가능하다.

하지만 내년부터는 ‘대전시 걷기 모바일앱’을 개설해 대전시민 누구나 언제든 걷기를 생활화하고 또 기부할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

한편 시는 건강도시 조성을 위해 지난해 6월 제도적 장치로 ‘건강도시 조성에 관한 조례’를 제정한 데 이어 지난 4월 ‘건강도시 조성사업 기본계획’을 수립했다.

또 지난 6월에는 세계보건기구 서태평양건강도시연맹 정회원 인증을 완료하는 등 건강도시 기반조성에 만전을 기하고 있다. 내달부터는 공무원, 시민, 전문가로 건강도시위원회를 구성하고 12월 건강도시 종합계획을 수립해 건강도시 조성하는 계획도 세웠다.

정해교 시 보건복지국장은 “시는 각종 공공정책 인프라를 기반으로 건강도시 조성사업에 속도를 낼 방침”이라며 “시정 정책을 결정할 때 건강을 최우선적으로 고려하는 건강도시 구현을 위해 노력하겠다”고 말했다.

