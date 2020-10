속보[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 남구 33층 주상복합아파트가 큰 불이 잡힌 듯 했으나 10일 오전 10시20분께 다시 반대편 쪽에 불이 번지고 있다. 전날 밤 11시 7분께 시작된 불은 9일 오전까지 11시간째 불길이 잡히지 않고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr