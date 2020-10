한산도 포로수용소, 경상남도 기념물 제302호로 지정

경상남도 지정문화재 기념물로서 보존·정비

역사교육·관광자원으로 활용 기대

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 통영시 한산면 소재 ‘통영 추봉도와 용호도 포로수용소’(지정면적: 82만5231㎡) 유적이 경상남도 기념물 제302호로 지정(경상남도고시 제2020-486호)됐다고 8일 밝혔다.

통영 추봉도와 용호도 포로수용소는 한국 전쟁포로를 수용하던 거제도 포로수용소의 포화와 과밀 현상을 해소하고자 1952년에 한산면의 추봉도와 용호도에 추가로 건설했던 포로수용소 시설로 역사 현장을 잘 보존하고 있다고 평가받는다.

섬 특성상 포로수용소 건설 이후 68년이 지난 지금까지도 곳곳에 유적지가 남아 있고 비교적 그 잔존상태가 양호하지만, 지속해서 훼손·멸실돼 시급히 보존·정비가 필요한 상태이다.

시는 이번도 기념물 지정으로 유적의 역사적·학술적 가치를 잘 보존하고 체계적으로 정비해 나갈 계획이다.

강석주 통영시장은 “통영 추봉도와 용호도 포로수용소는 한국전쟁이라는 현대사의 아픈 단면을 사실적으로 보여주는 유적이자 평화적 가치를 충분히 담고 있는 유적이다”며 “앞으로 두 섬의 수려한 자연경관과 더불어 역사교육의 장 및 새로운 관광자원으로 활용될 것으로 기대된다”고 말했다.

