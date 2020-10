솔비 소속사 대표, 기안84 저격?…"84, 왜 자꾸 방송 나오냐" 논란

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 솔비의 소속사 엠에이피크루의 이정권 대표가 만화가 기안84를 겨냥한 듯한 비판글을 SNS에 올린 사실이 뒤늦게 알려지면서 화제가 되고 있다.

솔비는 지난 7일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "면전에 대고 '그림 왜 그리냐. 전공자들이 싫어한다. 잘 그린다고 생각하냐'라는 말을 들은 적도 있었다"면서 "오기가 생겨서 더 열심히 했다"라고 말한 바 있다.

이후 솔비의 소속사 대표가 지난 8월 페이스북에 올린 글이 다시 회자되면서 솔비에게 그런 말을 한 사람이 '기안84'라는 추측이 이어졌다.

이정권 대표는 지난 8월 자신의 SNS에 숫자 이미지 '84'와 함께 "2016년 12월 KBS 예능 방송 녹화 중 솔비에게 대놓고 퉁명스럽다 못해 띠꺼운 표정으로 '그림 왜 그려요? 전공생들이 싫어해요'라고 말하며 무안 줬던 사람이 최근 발표한 웹툰을 보니 그 내용이 정말 역겹고 충격이다"라고 썼다.

이어 "그날 녹화장엔 그 사람의 말로 인해 다른 사람들까지도 솔비가 미술 작업을 하는 것 자체가 무슨 큰 잘못을 하고 있는 것 마냥 몰아갔었던 아주 기분 나쁜 기억이 있으며 무척이나 솔비가 당혹스러워했던 모습이 잊히지 않는다"라고 적었다.

이 대표는 "그때의 일로 솔비와 난 '도대체 니들이 말하는 예술이 뭔데?' 라는 질문을 작업으로 그들에게 하고 싶었고 바로 다음 해인 2017년에 동일 방송사인 KBS '뮤직뱅크'에서 '레드' 퍼포먼스 페인팅을, 그리고 미술 전시 공간인 가나아트센터에서 똑같은 작업을 선보였다"고 말했다.

그는 이어 "아무튼 서두에 거론한 두 얼굴의 겉과 속이 다른 사람한테 내 아티스트가 무시 받았던 기억에 화가 나고, 주위 동료와 타인에 대해 배려가 없는 사람을 계속해서 방송에서 우연히라도 보게 될까 걱정"이라며 "반짝하는 가십처럼 이슈가 사라지고 또 아무런 일 없었던 것처럼 그 사람을 방송에서 접하게 되는 것이 정말 싫다. 당신의 자유지만. 그때 나도 당신한테 묻고 싶었던 걸 이제서야 물어볼까 해. '그렇게 그림 잘 그리는 당신은 그림만 그리지 왜 자꾸 방송에 나오나요?'"라며 지적했다.

이 대표는 끝으로 '근데84년생이여서84여몸무게가84여아이큐가84여?'란 해시태그를 덧붙였다.

기안84를 직접적으로 언급하진 않았지만 84라는 숫자와 웹툰 등의 내용을 두고 네티즌들은 기안84를 겨냥한 발언으로 보고 있다.

솔비 소속사 대표가 해당 글을 올린 8월13일은 기안84의 웹툰 '복학왕'이 여성혐오 논란에 휩싸인 바로 다음 날이다. 또 솔비와 기안84는 2016년 12월 KBS2 '해피투게더3'에 함께 출연했다.

이하 엠에이피크루 이정권 대표가 8월 13일 올린 SNS 글 전문.

2016년 12월 KBS 예능 방송 녹화 중 솔비에게 대놓고 퉁명스럽다못해 띠꺼운 표정으로.. "그림 왜 그려요..? 전공생들이 싫어해요" 라고 말하며 무안줬던 사람이 최근 발표한 웹툰을 보니 그 내용이 정말 역겹고 충격이다.

그 날 녹화장엔 그 사람의 말로 인해 다른 사람들까지도 솔비가 미술 작업을 하는 것 자체가 무슨 큰 잘못을 하고 있는 것 마냥 몰아갔었던 아주 기분 나쁜 기억이 있으며 무척이나 솔비가 당혹스러워했던 모습이 잊혀지지가 않는다.

그 때의 일로 솔비와 난 '도대체 니들이 말하는 예술이 뭔데?' 라는 질문을 작업으로 그들에게 하고 싶었고 바로 다음 해인 2017년에 동일 방송사인 KBS 뮤직뱅크에서 '레드' 퍼포먼스 페인팅을, 그리고 미술 전시 공간인 가나아트센터에서 똑같은 작업을 선보였다.

'레드'라는 작품 내용과는 상관없이 뮤직뱅크에서 하면 '쇼' 이고 전시장에서 하면 '예술' 로 인식하는 사람들에게 "예술이 뭔데?” 라는 질문을 던지는 작업이었고 이 작품으로 2019년 파리시 초대로 ’라 뉘 블랑쉬‘ 선정 작가가 되어 전시하였고, 엔터테이너로서는 처음으로 광주 국립 아시아 문화전당에서 '레드' 작품이 대형 파사드에 미디어아트로 전시가 되었다. 결국 '쇼' 이고 '그게 곧 '예술'인 현대미술인 듯하다.

아무튼 서두에 거론한 두 얼굴의 겉과 속이 다른 사람한테 내 아티스트가 무시 받았던 기억에 화가 나고, 주위 동료와 타인에 대해 배려가 없는 사람을 계속해서 방송에서 우연히라도 보게 될까 걱정이다. 반짝하는 가쉽처럼 이슈가 사라지고 또 아무런 일 없었던 것처럼 그 사람을 방송에서 접하게 되는 것이 정말 싫다.

당신의 자유지만... 그 때 나도 당신한테 묻고 싶었던걸 이제서야 물어볼까해.

"그렇게 그림 잘 그리는 당신은 그림만 그리지 왜 자꾸 방송에 나오나요?"

#근데84년생이여서84여몸무게가84여아이큐가84여?

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr