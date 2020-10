[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도교육청이 장애 학생을 직접 찾아가 원격수업에 필요한 교구와 기기를 지원한다.

경기교육청은 청각, 시각, 지체 등 감각 장애 학생이나 부모가 신청하면 특수교육지원센터 직원이 집이나 학교를 방문, 진단과 평가를 거쳐 장애 유형과 정도에 적합한 자막ㆍ점자 번역, 보조 공학기기, 교재 교구 등을 안내한다고 8일 밝혔다.

그동안 수원, 용인, 성남, 구리ㆍ남양주 등 4개 교육지원청이 담당하는 거점 특수교육지원센터에서 빌려줬다.

이와 함께 교육청은 장애 학생 유형별 맞춤형 학습 콘텐츠를 개발ㆍ보급하기로 했다. 다음 달에는 특수교사 대상 '경기 특수교육 콘퍼런스'를 열어 비대면 원격수업 운영 능력을 높일 계획이다.

올해 경기지역 특수교육 대상 학생은 2만2517명이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr