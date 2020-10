속보[아시아경제 허미담 기자] 부산시는 8일 신종 코로나바이러스(코로나19) 확진자가 5명 추가 발생했다고 밝혔다. 이 중 3명은 최근 사망한 간호사가 집에서 주사를 놓았다는 역학조사 결과도 함께 전했다.

부산시는 8일 오후 1시 30분 기준 추가 확진자가 5명(부산 469~473번) 늘었다고 전했다. 시에 따르면 이중 470번, 471번, 472번 환자가 집에서 주사를 맞았다는 공통점을 찾았고, 주사를 놓은 간호사를 수소문한 결과, 지난 10월 3일 사망한 것으로 조사됐다.

당국은 3명의 환자와 역학적으로 연관성이 있을 것으로 보고 조사 중이다. 시는 9월 이후 집에서 개인적으로 주사를 맞은 자는 보건소에 방문해 검사 받아달라고 당부했다.

