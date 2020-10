목포대, 미술학과 단체전 ‘EGO’ 온라인 전시회 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서) 미술학과(학과장 조은정)는 8일 미술학과 단체전 ‘EGO’를 온라인으로 개최한다고 밝혔다.

올해로 39회를 맞이한 이번 단체전은 EGO(자아)라는 주제로 타인이 아닌 ‘나’ 자신이 주체가 돼 자신을 탐구해 완성한 미술학과 재학생들의 철학이 담긴 전시회다.

이번 전시는 미술학과 1학년∼2학년 학생들의 작품이 주를 이루고 있으며 특히, 코로나 19 상황으로 인해 전시 준비 및 작품 제작에 큰 어려움을 겪은 신입생들의 원활한 작품 진행을 위해 선후배 간의 멘토링 과정이 담겨있다.

포스트 코로나 시대에 대응하여 이번 전시회를 온라인 전시로 개최했으며, 국립목포대학교 미술학과 홈페이지, 국립목포대학교 공식 유튜브에 전시되며, 전시 기간이 끝난 이후도 상시 운영할 예정이다.

조은정 미술학과 학과장은 “목포대학교 미술학과 역사상 처음으로 진행되는 온라인 형태의 전시라는 점에서 용감하고 적극적인 시도와 도전에 학생들에게 찬사와 격려를 보낸다”고 전했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr