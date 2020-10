[아시아경제 김봉주 기자] 배우 이혜영이 럭셔리한 집에서 근황을 전했다.

이혜영은 6일 인스타그램에 "대놓고 홍보. 오늘 도착한 택배. 아 너무 이뽀"라는 글과 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 선글라스와 검은색 원피스를 착용한 이혜영이 벽에 기대 서 있는 모습이 담겼다. 사진에 보이는 높은 천장과 독특한 인테리어가 눈길을 사로잡는다.

이를 본 배우 손태영은 "집 이렇게 멋있기 있기 없기? 언니 기다린 보람이 있네요"라고 댓글을 남기며 감탄했다.

누리꾼들은 "럭셔리 하우스 덕에 그냥 찍어도 화보 같다" 등의 반응을 보이며 부러워했다.

한편, 이혜영은 지난 2011년 한 살 연상의 사업가와 결혼했다.

