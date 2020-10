[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장은 6일 오후 3시30분 구청장실에서 열린 ‘에쓰오일(S-OIL) 장학기금 기탁식’에서 관계자들에게 감사의 뜻을 표했다.

이날 에쓰오일은 코로나19로 인한 어려운 여건 속에서도 학업에 전념하는 학생들을 위해 써달라며 (재)강서구장학회에 장학기금 5000만 원을 기탁했다.

에쓰오일은 지난 2019년에도 장학기금 5000만 원을 기탁한 바 있다.

기탁식에는 노현송 구청장을 비롯 송진수 강서구장학회 이사장, 선진영 에쓰오일 본부장 등이 참석했다.

노현송 구청장은 “지역 인재 육성을 위해 소중한 장학기금을 기탁해주신 에쓰오일에 깊은 감사를 드린다”며 “우리 학생들이 더욱 학업에 전념할 수 있도록 장학금 지원 등 다양한 장학사업을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr