의대 학장들, 권익위에 "제자들 국가고시 보게 해달라"

한국의과대학·의학전문대학원협회-권익위 간담회

[아시아경제 문채석 기자] 전국 의과대학 학장 등이 6일 국민권익위원회를 찾아 의대 4학년생들이 국가고시에 응시할 수 있도록 해달라고 요구했다.

전국 40개 의과대학·의학전문대학원 학장 및 원장들로 구성된 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)는 이날 오전 '의대생 의사국가고시 미응시 사태' 문제 해결을 위해 국민권익위원회를 방문해 긴급 간담회를 열었다.

KAMC 이사장인 한희철 고려대 의대 교수는 "제자들의 국가고시 문제로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점을 널리 혜량해 주길 부탁한다"며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 국가위기 상황인 만큼 이번 국가고시 문제를 현명하게 헤쳐나갈 수 있도록 국민신문고 기능을 가진 권익위가 도와주길 간곡히 요청드린다"고 말했다.

한재진 이화여대 의과대학장 겸 의학전문대학원장은 "의사 양성의 일차적 책임을 지고 있는 의과대학 학장들은 의대생들이 국가고시 응시기회를 잃게 되고 조속히 교육현장으로 복귀하지 못한 것에 대해 무한한 책임감을 느낀다"며 "이달 16일까지 국시 실기시험 재응시가 이뤄지지 않으면 의대생들이 올해 시험을 보지 못해 내년에 병원 내 의사 수급 불균형이 발생할 가능성이 매우 커 의료공백이 우려된다"고 했다.

전현희 권익위원장은 "의대생 국가고시 문제는 국민적 공감대가 있어야 가능하다"며 "우선 이날부터 접수가 시작되는 필기시험에 학생들이 반드시 응시하도록 의대학장들과 의료계 선배들이 잘 설득해주길 바란다"고 당부했다.

또 "권익위가 사회적 갈등 해결의 중추기관으로서 국민들의 의견과 의료계 및 관계기관 등 각계의 목소리를 잘 살펴 의대생 국가고시 문제 해결에 최선을 다하겠다"고 말했다.

전날 전국의대교수협의회와 서울시 25개구 의사회 회장단은 권익위에 의사국가고시 실기시험 문제해결을 위한 집단민원 조정을 신청했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr