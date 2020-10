목포홍일고 학생, 코로나 확진자 접촉 ‘음성’ 판정

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남 목포에서 고등학생이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 접촉자에 대한 검사 결과 음성 판정을 받았다.

6일 전남도교육청에 따르면 코로나19 수원 280번째 확진자의 밀접 접촉자로 분류된 A군과 A군 아버지가 진단검사에서 ‘음성’ 판정을 받았다.

목포에 거주하는 이들은 확진자의 가족으로 추석 명절을 맞아 확진자 집을 방문했던 것으로 확인되면서 지난 4일 최종 밀접 접촉자로 분류돼 검사를 받았다.

A군이 재학 중인 목포홍일고는 임시 선별진료소를 설치한 뒤 3학생 전원과 교직원 등 209명에 대해 감염병 전수검사에 들어갔다.

도교육청 관계자는 “학교 전체 학생들과 교직원들을 대상으로 전수검사를 실시했다. 오는 7일이나 8일쯤 결과가 나올 예정이다”며 “다행히 A군과 A군 아버지가 음성 판정을 받아 학생들 중 확진자는 나오지 않을 것으로 생각한다. A군이 음성 판정을 받았지만 코로나 감염 예방을 위해 2주 동안 자가격리할 방침이다”고 밝혔다.

