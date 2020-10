서울창업카페 낙성대점 지역창업자 마케팅 지원

8일까지 참여기업 모집, 상시근로자 5인 미만 창업기업 8개 팀과 인플루언서 연계... 코로나19로 타격입은 지역창업자들에 제품 및 사업장 홍보 기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희) 서울창업카페 낙성대점이 지역창업자 지원을 위해 ‘2020년 마케팅 지원 프로그램 : 힘내라 우리 동네 지역창업자!’를 진행한다.

코로나19로 경제적 타격을 입은 지역창업자들을 지원하기 위해 마련된 이번 사업은 유튜브 인플루언서와 협업을 통해 8개 팀의 홍보를 지원할 예정, 오는 10월 8일까지 참여기업을 모집한다.

관악구 내 사업을 영위하고 있는 상시근로자 5인 미만의 창업기업(일반음식점, 프랜차이즈 제외)이라면 모두 참여 가능하다.

선정된 지역창업자들은 인플루언서와의 매칭을 통해 소비자들을 대상으로 제품이나 사업장을 홍보할 기회를 제공 받게 되며 ▲컨설팅(온라인 커머스 등 홍보 전략 컨설팅) ▲홍보(인플루언서, 낙성벤처밸리 YouTube 채널에 영상 게시) 혜택을 받을 수 있다.

또 필요시 서울창업카페 낙성대점과 연계된 금융권 전문가로부터 정책자금 컨설팅을 받을 수 있는 기회도 주어진다.

신청을 원하는 기업은 10월8일까지 낙성벤처창업센터(NVSC) 홈페이지에서 구글 폼을 통해 접수 가능, 추가로 사업자등록증과 상시근로자 5인 미만 증거 자료, 사업아이템 소개서를 서울창업카페 낙성대점 이메일(startupcafe@nvsc.co.kr)로 제출해야 한다.

자세한 모집공고는 낙성벤처창업센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 서울창업카페 낙성대점은 코로나19로 힘든 창업자들을 위해 비대면 프로그램인 원스톱 창업 멘토링, 낙성 스타트업 언택트 아카데미 등 다양한 창업 프로그램을 진행하고 있다.

박준희 구청장은 “코로나19로 지역창업자들이 경제적 어려움을 겪으며 심리적으로 위축됐다”며 “이번 사업을 시작으로 다양한 방식을 접목해 지역창업가들을 지속적으로 지원할 수 있는 방법을 끊임없이 고민하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr