[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 올가을 들어 가장 차가운 날씨를 보인 5일 경남 함양군 지곡면 개평 한옥마을 목화밭에서 임채장씨가 보송보송한 목화솜을 수확하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr