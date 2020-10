8·15 비대위, 한글날 광화문 광장 2000명 집회 예고

[아시아경제 송승윤 기자] 광복절과 개천절 집회를 추진했던 보수단체 8·15 비상대책위원회가 한글날인 오는 9일에도 광화문광장 일대에서 2000명 규모의 집회를 하겠다고 경찰에 신고했다.

최인식 8·15비대위 사무총장은 5일 오후 서울 종로경찰서 앞에서 기자회견을 열고 "문재인 정권의 폭압에 맞서는 것은 그나마 집회·결사의 자유를 통해서일 수밖에 없다는 절박함에서 다시 한글날 집회 신고를 한다"고 밝혔다.

집회 신고 장소는 광화문 교보빌딩 앞 인도와 3개 차로, 세종문화회관 북측 공원 인도·차도 등으로 참석 인원은 각각 1000명씩이다.

8·15비대위 측은 경찰이 금지 통고할 것을 예상해 두 장소에 신고를 했으며 실제 집회는 한 곳에서만 개최할 예정이라고 밝혔다. 이들은 거리를 확보해 의자 1000개를 배치하고 마스크 착용, 발열체크 등 방역방침을 준수하면서 집회를 열 계획이라고 설명했다.

최 사무총장은 한글날 집회에도 금지 통고가 내려질 경우 서울행정법원에서 또다시 심판을 받겠다고도 예고했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr