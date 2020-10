[아시아경제 오주연 기자] 네온테크 네온테크 306620 | 코스닥 증권정보 현재가 2,550 전일대비 15 등락률 +0.59% 거래량 461,204 전일가 2,535 2020.10.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 네온테크, MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 상승세에 7.16% ↑네온테크, MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 상승세에 18.93% ↑네온테크, 드론(Drone) 테마 상승세에 5.28% ↑ close 는 리펙스와 30억원 규모의 덴탈 마스크 장비 납품 계약을 체결했다고 5일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 10.48%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr