국민 4명 중 1명은 대출 불리한 금융이력 부족자

[아시아경제 김효진 기자] 전체 국민의 4명 중 1명 가량은 금융이력 부족으로 대출이 불리해 금융 소외 계층을 위한 제도 개선이 시급하다는 지적이 나왔다.

5일 국회 정무위원회 더불어민주당 간사인 김병욱 의원이 나이스(NICE)평가정보에서 제출받은 자료에 따르면 올해 상반기 금융이력 부족자로 분류된 이는 1271만5700여명으로 신용등급 대상자 4673만2000여명의 약 27%를 차지했다.

연령별로 보면 20대 청년과 60대 이상의 고령층이 절반 이상을 차지하는 것으로 집계됐다.

20세 미만은 100만3500여명, 20대는 331만1000여명, 30대는 171만2900여명, 40대는 133만8500여명, 50대는 151만4600여명, 60세 이상은 383만5000여명으로 파악됐다.

금융이력 부족자는 최근 2년 내 신용카드 실적이 없고 3년 내 대출 보유 경험이 없는 이들을 일컫는다.

축적된 금융거래 정보가 없다보니 신용을 제대로 인정받지 못해 낮은 신용등급으로 평가될 가능성이 높고, 따라서 제도권 금융회사에서 돈을 빌리기가 어렵거나 높은 금리로 빌려야 한다.

이렇다보니 실제로는 돈을 갚을 능력과 의지가 있는데도 단지 금융거래 이력이 없다는 이유로 대출이 막히는 것은 부당하다는 지적이 그동안 잇따랐다.

이런 지적을 반영해 신용평가사들은 이동통신 요금과 공공요금 등을 일정기간 이상 납부한 실적이 있다면 신용등급을 책정할 때 가점을 주고 있다.

그러나 이는 고객이 직접 신용평가사 홈페이지나 고객센터에 정보제공 동의서를 제출하고 1년이 지나 이를 갱신해야 가능하다.

김 의원은 "금융이력 부족자를 금융 사각지대로부터 보호하기 위해 발의한 신용정보법이 통과한 만큼, 개인의 정보이용권을 보장하는 마이데이터 사업 등을 통해 금융소외계층에도 혜택이 돌아갈 수 있길 기대한다"고 말했다.

