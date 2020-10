인지컨트롤스, SK이노베이션과 3937억6100만원 규모 공급계약

[아시아경제 오주연 기자] 인지컨트롤스 인지컨트롤스 023800 | 코스피 증권정보 현재가 12,200 전일대비 2,780 등락률 +29.51% 거래량 7,585,484 전일가 9,420 2020.10.05 14:28 장중(20분지연) 관련기사 이번엔 가스공사! 세계최초 수소, LNG 복합충전소 모델 고속도로 설치!!자동차 부품회사들의 트랜드가 바뀌고 있다! 정부지원 받고 전기차 가자!!인지컨트롤스, 668억 규모 통합유량제어밸브 공급계약 close 는 SK이노베이션과 헝가리에서 3937억6100만원 규모의 Daimler Gen3 EV 배터리 모듈 위탁 생산을 하는 공급계약을 체결했다고 5일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 79.68%에 해당한다. 회사 측은 "상기 GEN3 BATTERY 모듈은 SK이노베이션을 통해 글로벌완성차업체인 다임러그룹(메르세데스 벤츠)에 공급되어 GEN3 차량에 장착될 예정"이라고 전했다.

