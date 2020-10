창원시, ‘빈산소수괴’ 피해 어가 4억2000만원 지원키로

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 최근 진해만 해역에서 발생한 빈산소수괴로 양식생물 대량폐사 피해를 본 굴과 홍합, 미더덕 등 양식어가의 신속한 피해복구를 위해 4억2000만원 규모의 복구비를 우선 지원한다고 5일 밝혔다.

빈산소수괴는 용존산소농도가 낮은 물덩어리로, 담수 유입이나 수온 상승 등 원인으로 발생한다. 어패류 호흡 등에 영향을 미쳐 수산 양식에 피해를 준다. 이번 피해는 7월 말부터 진해만 해역에서 발생됐다.

이번 복구 규모는 지난달 18일까지 창원시가 제출한 복구 계획 건에 대해 경남도와 해양수산부 어업재해대책 심의위원회를 거쳐 확정됐다.

피해복구 대상 어가는 모두 96어가이며, 피해복구비 편성은 국비 2억9000만원, 도비 5000만원, 시비 8000만원, 융자 2억3000만원, 자부담 1억5000만원 등이다.

시는 신속한 피해복구를 위해 시비 부담금을 예비비로 긴급 확보했으며, 피해 어가 중 44어가에는 영어자금 상환 연기와 이자 감면 26억2000만원, 12어가에는 긴급경영안정자금 2억4000만원을 지원하기로 했다.

허성무 창원시장은 “신속한 복구 지원을 위해 시비 부담금을 예비비로 확보했다”며 “피해 어가에 개별 지원이 신속히 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.

