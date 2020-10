이준석 "강 장관 남편 美여행, 문제될 것 없어"…김남국 "일탈 행동 매우 부적절"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 전 국민의힘 최고위원은 5일 강경화 외교부 장관 배우자의 해외여행 논란에 대해 "방역 관점에서 크게 문제 될 일은 아니다"라고 주장했다.

이 전 최고위원은 이날 KBS라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "오히려 이 부분에 있어서 우리가 방역의 기준을 고민해봐야 할 때가 됐다"며 이같이 지적했다.

그는 "이분(강 장관 남편)이 가서 미국에서 격리 그리고 한국에 돌아와서 격리 기간을 잘 지킨다고 했을 때 이게 크게 방역 관점에서 문제가 될 만한 일인가"라며 "일반 국민들한테 너무나도 강한 기준을 설정해놓고 그것과 반대되는 행동을 하기 때문에 그런 (비난을 받는)것이다. 이제는 기준 자체는 좀 조정할 필요가 있다"고 말했다.

이에 함께 출연한 김남국 더불어민주당 의원은 "개인의 일탈적 행동으로 그 자체로 매우 부적절했다"며 "결혼식도 코로나 때문에 미뤄지고, 결혼식은 치렀지만 해외여행을 못 간 친구들도 있다. 그렇게 하는 이유는 다 하고 싶은 것들을 참고 있다는 것"이라고 지적했다.

이어 "내가 이렇게 자유롭게 한 어떤 행동들이 다른 사람의 건강이라든가 우리 사회에 여러 가지 감염병 확산에 뭔가 위험을 초래할 수 있다는 걱정 때문에 조금씩 인내하고 참는 것"이라며 "그래서 지금 K방역이 성공적으로 평가받고 있는 건데 그런 상황 속에서 어떤 개인의 이런 일탈적인 행동 자체가 어떻게 보면 매우 부적절했다고 본다"고 말했다.

앞서 강 장관의 배우자인 이일병 연세대 명예교수는 지난 3일 신종 코로나바이러스 감염증 여파에 따른 정부의 해외여행 자제 권고에도 요트 구입을 위해 미국으로 출국해 논란에 휩싸였다.

이에 대해 강 장관은 "국민들께서 해외여행 등 외부 활동을 자제하시는 가운데 이러한 일이 있어 송구스럽게 생각한다"고 밝히면서도 "(남편이) 워낙 오래 계획하고 미루고 미루다가 간 것이라서 귀국하라고 얘기하기도 어려운 상황"이라고 답했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr