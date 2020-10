진주시, 6일부터 이동도서관 운행지역 확대

시립도서관과 거리가 먼 역세권, 정촌 등도 운행

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 진주시는 최근 대단지 아파트의 이용 수요를 반영해 오는 6일부터 시립도서관에서 운행하는 이동도서관을 역세권과 정촌, 혁신 등으로 운행 범위를 확대해 운영한다고 5일 밝혔다.

이동도서관은 도서관 이용이 불편한 노인, 임산부, 어린 자녀들을 둔 가정 등의 편의를 위해 차량에 다양한 분야의 도서를 비치해 직접 찾아가는 도서관 서비스이다.

또한 차량에 비치된 책을 직접 대출할 수 있을 뿐 아니라 연암도서관의 소장 도서도 홈페이지에서 신청해 받아볼 수 있는 대출 서비스도 운영한다.

이동도서관은 시립도서관 도서회원이면 누구나 이용할 수 있고 신규 회원이면 도서관 홈페이지에 가입 후 신분증을 지참해 이동도서관을 방문하면 바로 대출할 수 있다. 매주 화요일부터 금요일까지 운영하며 최대 5권까지, 2주간 대출할 수 있다.

시 관계자는 “코로나19 감염 예방을 위한 실천으로 지친 시민들이 이동도서관을 이용해 책으로 힐링하는 기회를 얻기를 바란다”며 “모두가 안심하고 이용할 수 있도록 이용자 간 거리 유지 등 방역수칙 준수도 당부드린다”고 전했다.

이동도서관 운행 시간표 및 운영에 관련된 자세한 사항은 시립도서관 홈페이지를 참고하거나 연암도서관으로 문의하면 된다.

