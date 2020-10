한화호텔앤드리조트, 새 브랜드 '마티에' 론칭

젊은층 타깃으로 한 호텔 '마티에' 2030년까지 10개 운영

춘천, 거제, 설악 등 지역에 프리미엄 빌라 사업도 추진

[아시아경제 임혜선 기자] 한화호텔앤드리조트는 라이프스타일 브랜드' 마티에'를 2022년 론칭한다고 5일 밝혔다. '마티에'는 밀레니얼 세대와 90년대 후반 출생 세대를 타깃으로 한 브랜드 호텔이다. 디지털 기술을 도입해 새로운 형태의 서비스를 제공한다는 방침이다. 한화호텔앤드리조트는 2022년 동부산을 시작으로 2024년 평촌 등 2030년까지 10개 이상의 마티에 브랜드 체인을 운영할 예정이다.

한화호텔앤드리조트는 젊은 감성의 호텔뿐만 아니라 브랜드 강화를 위한 프리미엄 빌라 사업도 추진한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 해외여행이 제한된 상황에서 프리미엄·프라이빗이 주목받는 시대가 됐다. 이러한 고객 니즈를 반영해 춘천, 거제, 설악 등 국내 최고의 자연경관을 갖춘 지역에 프리미엄 빌라 사이트를 조성할 계획이다.

한화호텔앤리조트는 다양한 형태의 숙박시설을 내놓고 있다. 앞서 7월 문을 연 벨메르 호텔은 여수의 핫플레이스로 자리매김했다. 호텔 측은 "벨메르 호텔은 코로나19 상황에서도 철저한 방역 활동에 기반한 안심마케팅으로 최근 호텔업 상황과는 다르게 높은 예약률을 기록 중이며, 9월까지 평균 객실 가동률 약 80% 수준을 유지하고 있다"고 설명했다.

호텔의 성공 비결은 운영방식에서도 찾을 수 있다. 벨메르 호텔은 개발 과정에서 부동산투자회사(REITs)를 설립해 자산을 유동화하고, 운영권은 유지했다. 회원권을 분양하던 기존 방식과 다르게 매각을 통해 개발이익을 확보하고 브랜드 등 경영권은 유지하는 방식이다. 한화호텔앤드리조트는 플라자 호텔을 비롯해 전국 13곳의 리조트 경영 노하우를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사는 골프장, 호텔 등 유망 물건의 위탁운영 사업도 확대해 나갈 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr