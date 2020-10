[e 종목 눈에 띄네]코스닥-9월29일

<장 마감 후 주요공시>

◆ SK4호스팩 =윙스풋 흡수합병 결정

◆ 코렌텍 =갭 게이지 및 유닛 관련 특허권 취득

◆ KD =주권매매거래정지해제 (감자 주권 변경상장)

◆ 소리바다 =전·현직 임원 횡령 혐의 피소 보도 관련 "고발인 일방적 주장"

◆ 새로닉스 =주가급등 조회공시 요구

