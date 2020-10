전남도, 마을공동체 태양광발전소 ‘첫 가동’

영암혜성협동조합 75㎾ 발전소 준공, 연수익 2천400만원 기대

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 영암군에 주민 소득과 연계한 ‘마을공동체 태양광발전소’가 처음으로 준공돼 가동에 들어갔다.

1일 전라남도는 영암군 금정면 세홍마을에 ‘마을 공동체 태양광발전소 설치지원 사업’으로 도비 4천만 원을 포함 8천 500만 원을 투입, 마을 주민들이 이용한 공동 작업장 지붕에 75㎾ 태양광발전소를 전남 도내 최초로 설치했다고 밝혔다.

이번 발전소 설치로 연간 2천 400만 원의 운영수익이 예상되며, 앞으로 수익금을 활용해 마을 공동체 사업과 다양한 복지 사업이 확대될 것으로 기대된다.

그동안 태양광발전사업은 지역주민이 배제돼 외지인의 돈벌이 수단으로 되고 있어 사업자와 지역 주민들의 잦은 마찰이 발생하는 등 사업 추진에 어려움을 겪어 왔다.

이에 따라 전라남도는 지난 2018년부터 재생에너지 사업에 마을주민이 직접 참여, 발전소에서 생산된 전기를 한전에 판매해 주민 소득을 만들어 내는 ‘마을 공동체 태양광발전소 설치 지원사업’을 추진해왔다.

사업을 희망한 마을은 5인 이상의 마을조합 법인을 결성하고, 개발행위허가 및 전력계통 연계, 발전소 입지 등 기반을 마련해 읍?면?동사무소로 신청하면 된다.

전라남도는 신청한 마을 중 매년 2개 마을을 선정해 개소당 4천만 원의 도비를 지원하고 있다.

선정된 마을은 전남녹색에너지연구원의 전문가를 통해 사업 계획 단계에서부터 상업 운전 개시까지 필요한 각종 허가신청을 비롯해 설계도서 작성, 한전선로 연결비용, 주민 설명회 등 전반적인 행정지원을 받을 수 있다.

서순철 전라남도 에너지신산업과장은 “마을 주민참여형 발전사업은 농가소득 증대와 마을기업 육성을 이끌 수 있어 지속가능한 공동체 유지 및 일자리 창출 효과에 큰 도움이 될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 많은 마을이 신청해 줄 것”을 당부했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr