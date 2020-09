순천시, 독감백신 확보‥차질 없어 계획대로 접종한다.

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 코로나19와 독감의 동시 유행에 대비해 순천시가 선제적으로 확대한 고위험군 우선 접종대상자인 만 50세~61세 약 4만 5천명에 대한 백신수급에 문제가 없다고 밝혔다.

최근 자치단체들이 앞 다투며 독감백신 무료 예방접종 대상자를 확대 실시하겠다고 발표했지만 한꺼번에 밀려드는 주문에 백신확보가 어려운 가운데 순천시는 백신확보에 성공했다는 소식이다.

순천시는 만 50세~61세 무료 예방접종을 확대하면서 백신 확보를 위한 노력 결과 충분한 물량을 확보한 상태로 접종대상자인 시민은 오는 내달 21일부터 109개의 지정 의료기관에서 독감예방 접종을 받을 수 있다.

또한 유료 대상자인 만19~49세 시민은 내달 27일부터 출생년도 끝자리 기준으로 사전 예약 후 순천시보건소 및 보건지소에서 접종받을 수 있다.

접종을 희망하는 시민은 내달 12일부터 운영되는 「독감예방 콜센터」를 통해 반드시 사전 전화예약을 해야 한다.

순천시 보건소 관계자는 예방접종을 위해 지정 의료기관 방문할 때는 코로나19 예방방역지침 및 사회적 거리두기를 위한 연령별 접종 시작일자가 다르므로 사전예약 후 방문해야 한다고 설명했다.

최근 인플루엔자 백신 유통 과정상에 문제점이 발견됨에 따라 만13세~18세 접종은 일시 중단된 상태로 정부에서 품질검증 후 재개 일정을 통보하면 바로 시민들에게 안내 할 예정이고, 임신부와 만 12세 이하 어린이 접종은 지난 25일부터 재개된 바 있다.

순천시는 원활한 예방접종을 위해 대상자별 접종 개시일 전에 재난문자를 통해 안내할 계획이다.

지정 의료기관 등 자세한 접종 안내는 순천시 홈페이지와 예방접종 도우미 사이트에서 확인 가능하며, 기타 자세한 사항은 순천시 보건소 예방접종실로 문의하면 상담 받을 수 있다.

인근 자치단체의 경우 백신 확보 어려움으로 확대 실시한 예방 접종에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

