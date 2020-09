[포토]류경기 중랑구청장, 유관순 열사 순국 100주기 맞아 추모식 진행

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 26일 오후 2시부터 유관순 열사 순국 100주기를 맞아 ‘망우리공원 유관순 열사 분묘 합장 묘역’에서 유관순열사기념사업회(회장 류정우)와 공동으로 추모식을 진행했다.

유관순 열사 순국 100주기를 맞아 마련된 이번 추모식은 류경기 중랑구청장을 비롯 서울지방보훈청장, 유관순 열사기념사업회장, 유족대표 등 코로나19로 최소 인원만 참석한 가운데 추념사, 추모사, 헌화 및 분향, 추모편지 낭독, 추모글 남기기, 유관순노래제창, 만세삼창 순으로 진행됐다.

류경기 중랑구청장은 “역사적인 유관순 열사 순국 100주기 추모식을 망우리공원에서 개최하게 돼 참으로 뜻깊고 영광스럽게 생각한다”며 “나라를 위해 헌신한 유관순 열사의 숭고한 희생정신을 기리고 추모하기 위해 마련된 이번 자리가 미래를 향한 또 하나의 소중한 첫 걸음이 되길 바란다”고 말했다.

