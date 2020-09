[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) 시각디자인학과 원종윤 교수가 22일 ZOOM을 통해 수강생 35명과 함께 전공 실습 교과목 ‘디지털 일러스트레이션’을 진행하고 있다.

ZOOM은 화상, 음성, 채팅, 다운로딩 등이 가능한 클라우드 기반 화상회의 서비스를 말한다.

동명대는 UX/UI, App 디자인 등 과목도 비대면 온라인 방식으로 진행하고 있다.

이 대학은 부산지역 대학가에 코로나19가 확산됨에 따라 다음 달 11일까지 전 교과목 수업을 비대면으로 전환했다.

