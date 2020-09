동서대 디자인대학 울산 옥외광고전 싹쓸이

울산시 주최 제20회 울산옥외광고 대상전서 금·동·입선

수업이 곧 공모전 … “수업서 배운 것 쉽게 적용했을 뿐”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대 학생들이 울산시가 마련한 ‘옥외광고전’을 싹쓸이했다.

전국 자치단체들은 창의적이고 아름다운 간판디자인 개발로 옥외광고 수준을 높이고, 우수광고물 전시와 홍보를 통해 거리 간판문화 조성을 위한 다양한 노력을 하고 있다.

아름다운 옥외광고 문화 정착을 위해 울산시가 진행한 공모전에서 동서대 학생들의 작품이 빛났다.

울산시가 연 제20회 울산시 옥외광고 대상전에서 동서대 디자인대학 학생들의 작품이 학생부 최고상인 금상·동상을 포함한 각종 상을 휩쓸며 기량을 뽐냈다.

수상 작품들은 디자인대학 그래픽디자인루트 ‘콘셉추얼플래닝’ 수업(지도교수 이진호)을 통해 완성됐다. 수업이 곧 공모전으로 연결된 결과물들이 좋은 평가를 받은 것이다.

김범창 씨가 금상(울산시장상 150만원)을 차지했으며 같은 대학 조재영, 고강원, 이주연 씨가 동상 등을 수상했다.

이번 공모전은 일반부 창작광고물(모형, 도안), 기설치 광고물(도안)과 학생부 창작광고물(도안) 등 2개 분야로 구분해 지난달 25일부터 이달 1일까지 총 150개 작품을 접수했다.

창작광고물(도안) 분야에서 최고상인 금상을 차지한 김범창 씨의 작품은 ‘현대인을 위한 우리동네 곡식장터,위드미(with 米)’였다.

곡물 섭취가 부족한 현대인을 위한 곡물 로컬마켓을 브랜딩해 한국적인 느낌을 최대한 현대식으로 모던하게 연출했다.

실제로 상품과 광고, 건물에 이를 적용시킨 것처럼 작업해 좋은 반응을 얻었다.

김범창 씨는 “브랜드의 컨셉이 명확해서 쉽게 쉽게 작업했고 재미있게 디자인했다. 디자인 수업을 통해 배운 것들이 이렇게 놀라운 결과로 나타나게 돼 무척 기쁘다”고 소감을 말했다.

