[아시아경제 박종일 기자] ▲황영길(93· 이승로 성북구청장 모친)=9월10일. 빈소 : 고대안암병원장례식장 301호(서울시 성북구 안암로 145). 연락처 923-4442, 070-7816-0253. 발인 9월13일 오전 7시. 장지 : 벽제승화원(고양시 덕양구 통일로 504)

