LH, 충남 내포신도시 공동주택용지 추첨방식 공급

[아시아경제 문제원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 충남도청 내포신도시 공동주택용지 RH4-1 블록 5만3976㎡를 추첨방식으로 공급한다고 11일 밝혔다.

이번에 공급하는 공동주택용지는 건폐율 40%, 용적률 225%로 최고 30층까지 총 1056세대를 건축할 수 있다. 공급금액은 약 439억원으로 3.3㎡당 269만원 수준이다. 대급납부는 5년 무이자 분할납부 조건으로 가능하다.

충남의 대표적인 행정타운인 내포신도시는 충남도청, 충남교육청, 충남경찰청 등 128개의 행정기관이 지구 내에 위치한다. 친환경 도시로 정주여건이 우수하고 올해 말 혁신도시 지정 예정으로 큰 발전 가능성을 지니고 있다.

서해안 고속도로 홍성 IC가 13㎞, 당진영덕고속도로 예산수덕사IC와 고덕IC가 약 11㎞ 거리에 위치하고, 지난해 삽교방향 내포신도시~국도45호선 연계도로가 개통돼 교통망이 좋다. 현재 서해안 고속전철이 건설 중이며, 인근에 제2서해안고속도로 건설도 계획돼 있다.

신청은 LH청약센터를 통해 할 수 있으며 오는 17일 1순위 추첨신청을 하고 21일 추첨을 한다. 2순위 신청가능 여부는 오는 21일 오후 5시30분 이후 LH청약센터 공지사항에서 확인할 수 있으며, 다음달 5~7일 계약을 진행한다.

