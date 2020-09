보성군, 내년도 정부 예산안 3035억 원 반영

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 보성군은 코로나19 상황 속에서도 현안사업의 원활한 추진을 위해 김철우 군수를 필두로 중앙부처, 국회 등을 오가며 사업비 확보에 적극 뛰어들었다.

전남 보성군은 내년도 정부 예산안에 현안사업비 3035억 원이 반영된 것으로 잠정 결정됐다고 4일 밝혔다.

군 관계자는 “하반기에 결정되는 부처 총액사업과 공모사업을 고려하면 최종적으로 확보되는 국비 규모는 더 늘어날 것으로 예상한다”고 말했다.

특히, 2021년 정부 예산안에는 주민 생활과 밀접하게 연관된 생활 SOC사업 위주로 편성됐다.

주요 사업은 △벌교 주암 국도27호 확장사업 278억 원, △남해안 철도 전철화 사업 2,542억 원, △하수도 정비사업 160억 원, △여성 가족센터 30억 원, △득량만 청정 어장 정비 25억 원 등이며, 정주 여건 개선과 지역경제 활성화에 기여할 전망이다.

또 보성군은 미반영된 사업들에 대해서는 타당성 논리를 보완해 추가로 국비 확보를 해나갈 계획이다.

김철우 군수는 “코로나19로 인한 재정지출 수요가 증가하고 있는 만큼 사업비 확보에 최선을 다해줄 것”을 당부했으며, “적극적인 사업 논리 개발을 통해서 중앙부처를 비롯한 국회를 설득할 수 있는 사업 타당성을 마련해 달라”고 주문했다.

