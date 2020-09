[포토]비에스아이 시스템, 종로구에 마스크 3000매 기부

[아시아경제 박종일 기자] 김영종 종로구청장은 지난달 31일 구청장실에서 지역주민들 안전을 지키기 위해 노력하는 ‘종로구 자율방범연합회(회장 박경주)’를 격려하기 위해 방역마스크 3000매를 전달했다.

종로구 자율방범연합회는 코로나19 장기화라는 악재 속에서도 주민 안전을 지키기 위해 야간 순찰 등의 활동을 꾸준히 펼치며 지역사회에 이바지하고 있다.

이번에 마스크를 기증한 비에스아이 시스템은 지역내 방범 CCTV를 관리하고 있는 CCTV 제조사다. 주민들이 안심하고 살 수 있는 환경을 만들기 위해 노력 중인 자율방범연합회 활동을 지원하기 위해 방역마스크를 종로구로 기증했다.

김영종 구청장은 “최근 수도권을 중심으로 한 코로나19 재확산으로 모두가 어려운 시기 마스크 기증을 통해 이웃사랑을 실천하고 안전한 지역사회를 만드는 데 도움을 주고 있는 분들에게 깊은 감사의 인사를 전한다”고 전했다.

