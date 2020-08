염태영 수원시장, 민주당 최고위원 당선…자치단체장 최초

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 더불어민주당 8ㆍ29 전당대회에서 최고위원으로 당선됐다.

염 시장은 29일 민주당 중앙당사에서 열린 제4차 전국대의원대회에서 최고위원에 선출돼 민주당 사상 첫 단체장 출신 최고위원 당선이라는 기록을 세우게 됐다.

염 시장은 "이번 당선은 저 하나의 승리가 아니라 대한민국 지방자치 30년의 결실이자, 함께 뛰어준 전국의 모든 당원, 대의원 그리고 풀뿌리 정치인 모두의 승리"라고 당선 소감을 밝혔다.

정치권은 염 시장이 원외인사인데다, 인지도와 조직 약점을 극복하지 못할 것이란 전망이 우세했다. 하지만 전국 현장을 돌며 대의원과 당원들의 폭넓은 지지를 끌어낸 것이 염 시장 당선의 원동력이 된 것으로 분석됐다.

특히 전국의 모든 민주당 소속 기초자치단체장과 광역과 기초의원들의 공개적인 릴레이 지지 선언이 당선의 디딤돌이 된 것으로 평가되고 있다.

염 시장은 "선거를 시작할 때 기대보다 우려가 많았지만 전국의 풀뿌리 정치인들을 만나면서 조금씩 자신감이 커졌다"며 "자치와 분권으로 대한민국에 새로운 에너지를 불어넣겠다"고 약속했다.

염 시장은 환경운동가 출신으로 참여정부 지속가능발전비서관을 거쳐 민선5기 수원시장에 당선된 이후 3선에 성공했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr