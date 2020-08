"비빔라면 형상화"…'백파더' 노라조, 이번엔 대형 라면봉지 의상

[아시아경제 박희은 인턴기자] MBC '백파더 : 요리를 멈추지 마!'에서 매회 색다른 의상을 선보이고 있는 노라조가 이번엔 비빔라면을 형상화한 의상을 입고 무대를 꾸몄다.

29일 오후 방송된 MBC 쌍방향 소통 요리쇼 '백파더 : 요리를 멈추지 마!'에서는 화제의 레시피가 탄생했던 '라면' 편에 이어 2탄 '비빔라면' 편으로 꾸며졌다.

이날 방송에서 백종원은 국물라면을 이용한 비빔라면 요리를 선보이며 자신만의 색다른 레시피를 탄생시켰다.

'노라조' 조빈도 '비빔라면'이라는 요리 재료에 맞춰 대형 라면 봉지와 라면 모자를 착용하고 무대에 올랐다. 원흠 역시 비빔라면의 붉은색을 슈트에 적용했으며, 라면 면발같은 단추로 꾸민 의상을 착용했다.

이어 노라조는 '백파더송-비빔라면'을 열창하며 흥겨운 댄스와 탄탄한 가창력으로 무대를 선보였다.

조빈은 "지난번 라면 주제와는 좀 다르게 이번에는 라면 봉투를 크게 만들었다"며 "머리에는 국물라면으로 끓인 비빔라면을 형상화했다"고 의상을 설명했다.

백종원 또한 "MBC '전지적 참견 시점'에 나온걸 보고 스타일리스트 분들에게 많은 감명을 받았다"고 극찬했다. 노라조 역시 의상 준비를 위해 고생하는 스타일리스트들에게 감사를 전했다.

한편, MBC 쌍방향 소통 요리쇼 '백파더 : 요리를 멈추지 마!'는 전 국민이 함께 할 수 있는 '요린이'(요리 초보들을 일컫는 말) 갱생 프로젝트로, '백파더' 백종원, '양잡이' 양세형 그리고 '타이머 밴드' 노라조가 출연하고 있다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr