이재명 "집회 참가자 내일까지 검사거부하면 모두 형사고발·구상권 청구"

극소수 반사회적 인물 정치적 목적으로 공동체 파괴 심각

방역공무원 공격은 코로나전쟁 전투 중인 군인에 총질하는 것

사랑제일교회·광화문집회 참여자 진단거부하면 끝까지 책임

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 코로나19 검사를 거부하고 있는 사랑제일교회, 광화문 집회 참가자 등 극소수 반사회적 인물들을 겨냥해 형사고발 및 구상권 청구소송을 담당할 '진단검사법률지원단'을 꾸리도록 지시했다.

이 지사는 이들이 30일까지 검사를 받지 않을 경우 모든 방법을 동원해 형사고발과 함께 구상권을 행사하겠다고 경고했다.

이 지사는 29일 페이스북에 올린 "진단검사법률지원단 구성을 지시했습니다'라는 글을 통해 "절대 다수 국민들께서 중앙정부나 지방정부의 강제조치에 앞서 자발적으로 방역에 적극 참여해 주고 있다"며 감사함을 표시했다.

이 지사는 그런데 "극소수 반사회적 인물들이 정치적 목적으로 공동체를 파괴하고 이웃에 코로나19를 전염시키는 행위, 사실상 생물테러에 가까운 행위를 자행하고 있다"며 "조직적 체계적 진단검사 거부와 방해, 심지어 방역 공무원을 감염시키려고 껴안고 침 뱉는 가해행위까지 하고 있다"고 개탄했다.

이어 "(이런 행태는) 신천지때도 없었다"며 "일부 극단적이고 반사회적인 인사들의 만행이 참으로 안타깝다"고 덧붙였다.

나아가 "방역 공무원에 대한 공격은 코로나전쟁에서 전투 중인 군인에게 총질을 한 것이나 마찬가지"라며 "상당수의 사랑제일교회모임과 광화문집회 참여자들이 경기도의 진단검사 명령(내일 30일까지)에 계속 불응하고 있다"고 지적했다.

이 지사는 "어떤 경우에도 공동체에 위해를 가하고 공동체의 정당한 요구를 거부하는 행위는 공동체 보존을 위해 용납해서는 안 된다"며 "이미 경기경찰청과 방역효율화를 위한 공동대응단이 구성되었지만, 이에 더해 검사를 거부하는 사랑제일교회와 광화문 집회 참여자들에 대한 형사고발 및 구상청구소송을 전문적으로 담당할 진단검사법률지원단을 변호사, 도 특별사법경찰단, 역학 조사관 등으로 구성하도록 지시했다"고 전했다.

그는 끝으로 "사랑제일교회 및 광화문집회 참여자이면서 정당한 이유없이 진단을 거부한 사람은 많은 시간과 비용이 소요되더라도 예외없이 전원 형사고발하고 관련 방역비용을 모두 구상 청구할 것"이라며 "그 시한은 내일(30일)이 될 것"이라고 엄중 경고했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr