秋風 인사에 줄사표 현실화… 유시민 수사 검사도 사직

[아시아경제 배경환 기자] 법무부의 검찰 중간간부 인사 후 항의성 사표가 이어지고 있다. 검사장 승진에서 누락된 간부들에 이어 이번 인사에서 원치 않는 보직을 받은 검사들이 대상이다.

28일 법조계에 따르면 이재승(46·사법연수원 30기) 서울서부지검 형사3부장은 검찰 내부망 이프로스에 "이제 검사 생활을 매듭지으려 한다"며 사직 글을 올렸다.

이 부장검사는 한 시민단체가 지난해 10월 유튜브 방송 '알릴레오'에서 허위사실을 유포했다며 유시민 노무현재단 이사장을 고발한 사건을 수사했다. 이번 인사에서 수원고검 검사로 좌천됐다.

이 부장검사는 자신이 좋아하는 소설 '호밀밭의 파수꾼'에서 주인공 홀든 콜필드가 여동생 피비에게 꿈을 설명하는 장면을 인용해 "콜필드가 그렇게 하고 싶었던 일을 했다"고 검사 생활을 회상했다. 그러면서 "마무리하는 이때 뒤돌아보니 참 잘 선택한 직업이었다는 생각이 든다"며 "부족했던 저를 도와주신 모든 분들에게 감사드린다"고 덧붙였다.

김세한(47·31기) 수원지검 안양지청 형사2부장도 이날 이프로스에 올린 사직 인사 글에서 "검찰이 여러모로 어려운 시기에 이렇게 떠난다"며 "밖에 나가더라도 항상 검찰을 응원하겠다"고 말했다.

신승희(49·30기) 인천지검 형사2부장 역시 이프로스에 "본성이 아둔해 고민하다 이제 물러간다"며 "검사로서의 소명과 사명을 감당할 능력이 많이 부족했다"고 작별 인사를 남겼다. 신 부장검사는 이번 인사에서 비수사보직인 울산지검 인권감독관으로 발령이 나자 사표를 냈다.

법무부 검찰 직제개편안을 비판했던 김우석(46·31기) 전주지검 정읍지청장은 전날 이프로스에 사직 글을 올렸다. 이밖에 정순신(54·27기) 법무연수원 용인분원장 역시 전날 서울고검 검사로 발령이 나자 법무부에 사직서를 냈다. 그는 2017년 서울중앙지검 형사7부장 시절 '박근혜-최순실 게이트' 특별수사본부에서 부공보관을 맡았다.

이들에 앞서 이선욱(50·27기) 춘천지검 차장, 전성원(49·27기) 인천지검 부천지청장, 김남우(51·28기) 서울동부지검 차장, 김영기(50·30기) 광주지검 형사3부장, 이건령(49·31기) 대검 공안수사지원과장 등이 7명이 사표를 내 의원면직 됐다.

