▲박현준 씨 별세, 박용식(전남도청 대변인실 영상홍보팀장) 씨 부친상 = 26일 오후 4시, 전남 목포시 상동 효사랑장례식장 301호, 발인 28일 오전 10시. ☎061-242-7000

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr